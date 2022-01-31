В Украине отменяется призыв на срочную военную службу

В Украине с 1 января 2024 года отменят обязательный военный призыв. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте президента Украины.

«Внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», — указано в тексте документа.

В документе также перечислен ряд мер, которые должны повысить привлекательность военной службы. Денежное довольствие военнослужащих составит не менее двух минимальных зарплат. Для граждан, заключающих долгосрочные контракты, в течение 2023 года оно должно быть повышено до не менее трех минимальных окладов.