Известная итальянская актриса хочет российское гражданство

«Мне было бы приятно получить российское гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее». Об этом в интервью ТАСС заявила итальянская актриса Орнелла Мути.

Она рассказала, что уже начала изучать русский язык и собирать нужные документы для получения официального статуса россиянки.

Напомним, что в ноябре прошлого года российское гражданство получила актриса Наталия Орейро.