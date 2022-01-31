Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч, информирует BBC. Бразилец проведёт игру за команду «Булл ин Барн Юнайтед» в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами, сообщает сhampionat.com.

Клуб «Булл ин Барн Юнайтед» победил в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Суть розыгрыша такова: клубы платят по 5 фунтов за участие, а команда, побеждающая в конкурсе, получает профессионального футболиста на один матч. Оформлением сделки занимается eBay.