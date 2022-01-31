Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста в Пивной лиге Англии
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч, информирует BBC. Бразилец проведёт игру за команду «Булл ин Барн Юнайтед» в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами, сообщает сhampionat.com.
Клуб «Булл ин Барн Юнайтед» победил в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Суть розыгрыша такова: клубы платят по 5 фунтов за участие, а команда, побеждающая в конкурсе, получает профессионального футболиста на один матч. Оформлением сделки занимается eBay.
Таким образом, можно констатировать факт, что «Булл ин Барн Юнайтед» оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, эта деталь уже согласована.
Примечательно, что все средства, вырученные от розыгрыша «Трансфера мечты», были направлены на благотворительность.
Напомним, Роберто Карлос за время своей карьеры выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов.