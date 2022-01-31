Правящая партия Армении "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна. Об этом во вторник сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян, который после отставки Армена Саркисяна начал временно исполнять обязанности президента страны, пишет ТАСС.

"Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности", - отметил Симонян.