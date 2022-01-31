«Азеригаз» обеспечит газом 25 сел около лесных массивов

Состоялась очередная рабочая встреча между ПО «Азеригаз» и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе организации.

В нем приняли участие генеральный директор «Азеригаза» Руслан Алиев и другие должностные лица объединения, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, а также руководители других структурных подразделений ведомства. В ходе встречи обсуждены вопросы организации совместной деятельности и поэтапного строительства соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных близко к лесным массивам.

Во время рабочей встречи начальник отдела новой газификации и развития объединения Теймур Джафаров сказал, что в настоящее время в Азербайджане не газифицированы 982 села, 426 из которых расположены около лесов. Он добавил, что с технико-экономической точки зрения газификация только 260 таких сел будет эффективна.