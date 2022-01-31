Китай назвали наибольшей угрозой для американской экономики

«Суммируя то, что мы наблюдаем в ходе наших расследований, из которых более двух тысяч посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай», – цитирует Рэя ТАСС.

По словам директора ФБР, он много говорил об этой угрозе с того момента, как возглавил ФБР в 2017 году. «Но я бы хотел сконцентрироваться на ней сегодня, потому что она вышла на новый уровень, став более откровенной и более разрушительной, чем когда-либо», – считает Рэй.

Он отметил, что негативные последствия «экономического шпионажа», якобы проводимого Китаем, ощущаются в «целом спектре отраслей промышленности» США и ведут к банкротству компаний.