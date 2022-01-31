Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса
Меджлис (парламент) Ирана приостановил свою работу из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19), которым заразились 47 парламентариев, заявил представитель аппарата парламента ИРИ Низам Мусави, передает информагентство Tasnim.
«Тесты на коронавирус дали положительный результат у 47 депутатов и 30 сотрудников аппарата. В данной связи работа высшего законодательного органа приостановлена. Решение принято с учетом рекомендаций Совета Ирана по борьбе с коронавирусом», - сообщил Мусави.
Отмечается, что дата возобновления работы парламента не уточнена.