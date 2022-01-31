Сотрудники таможни пресекли ввоз в Азербайджан очередной партии наркотических и психотропных веществ.

На таможенно-пропускном пункте «Самур» был остановлен грузовик Scania, за рулем которого находился гражданин Азербайджана Заур Намазов. Согласно документам, грузовик вез из России в Азербайджан лекарственные препараты.

При проверке кабины грузовика обнаружена шахматная доска, внутри которой были спрятаны 2934 таблеток MDMA, 97 грамм амфетамина и 254 грамма мефедрона.

Кроме того, среди обнаруженных наркотиков оказалось и 198 граммов кокаина, который встречается не так часто при поимке наркокурьеров.

По факту ведется расследование.