Глава ЦБ Армении: Санкции против России могут иметь тяжелые последствия для Еревана

В целом возможная эскалация конфликта в Украине – один из самых тяжелых рисков для Армении, добавил он.

Отключение России от межбанковской телекоммуникационной системы SWIFT может плохо сказаться на ситуации в Армении. Об этом заявил на пресс-конференции в Центробанке страны председатель ЦБ Мартин Галстян, отвечая на вопрос о возможных санкциях США против России, передает Sputnik Армения.

"Так или иначе мы предполагаем, что в какой-то момент напряженность все же начнет спадать", — заявил Галстян.

"Для нас это очень важный фактор, учитывая экономические связи Армении с Россией. Есть несколько вероятных сценариев, но пока нет определенности, нужно подождать с прогнозами", — заявил он.

На вопрос, какими будут последствия для Армении, если российские банки будут отключены от SWIFT, Галстян ответил коротко: "Тяжелыми".