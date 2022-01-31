В Азербайджан доставлено более миллиона доз китайской вакцины

В январе этого года в Азербайджан ввезено 1,2 миллиона доз вакцины CoronoVac. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.