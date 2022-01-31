На госгранице задержаны 218 разыскиваемых лиц

Государственной пограничной службой Азербайджана (ГПС) в январе 2022 года зафиксировано 29 случаев нарушения госграницы, в связи с которыми задержаны 32 человека. 25 из них являются гражданами Азербайджана, семь – Турции, сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС.

Установлено, что поддельными документами были у них в основном удостоверения личности стран - членов Европейского союза, а также карты постоянного проживания.

За отчетный период правоохранительные органы Азербайджана задержали 218 ранее объявленных в розыск граждан и передали их в соответствующие органы. Наряду с этим предотвращены попытки выезда из страны 265 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезда 11 лиц, которым запрещен въезд в страну. В январе связи с грубым нарушением правил режима в пунктах пропуска через госграницу были задержаны 3 человека.