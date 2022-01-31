Новые подробности убийства 4-летней девочки в Баку

В поселке Хазар задержан 32-летний Мехман Мансуров, подозреваемый в убийстве 4-летней Марьям Гусейнли, тело которой было обнаружено в колодце. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее стало известно, что Марьям Гусейнли (2018 года рождения) была убита, а ее тело сброшено в колодец на территории поселка Гала Хазарского района. В ведомстве отметили, что задержанный является соседом погибшей девочки.

Расследование продолжается.