Северокорейцам показали фильм о «зачахшем» Ким Чен Ыне

Создатели ленты изменения во внешности северокорейского лидера связали с его усердной работой, сейчас особенно тяжелой из-за пандемии коронавируса и продовольственного кризиса в стране, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британское издание Mirror.

В Северной Корее выпустили документальный фильм, посвященный деятельности лидера страны Ким Чен Ына в 2021 году. Особое место в фильме уделено слухам о пошатнувшемся здоровье главы КНДР.

Так, в фильме показали момент, как исхудавший Ким Чен Ын с трудом спускается по лестнице в одной из своих поездок. В это время голос за кадром пояснял, что политик совсем зачах, поскольку сильно страдал и беспокоился, работая над тем, чтобы осуществить мечты своего народа.

Ожидается, что в ближайшие недели Центральное телевидение Кореи (KCTV) неоднократно будет транслировать данный фильм в своем эфире.