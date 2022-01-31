Турецкие и португальские гимнастки в Баку

В эти дни в лучшем гимнастическом комплексе региона тренируются турецкие и португальские представительницы. Из Турции прибыли юные гимнастки клуба «Ритмика», а из Португалии – спортсменки национальной команды по художественной гимнастике.

По словам вице-президента Федерации гимнастики Португалии Катарины Леандро, они выбрали для проведения сборов Азербайджан, потому что здесь созданы отличные условия.

«Для нас очень важно взаимовыгодное сотрудничество с Федерацией гимнастики Азербайджана, - говорит она. – Благодарим руководство федерации и члена исполкома Мариану Василеву. Азербайджан заслуживает самой высокой оценки за то, что страна сделала и продолжает делать в области гимнастики. Да и вообще Азербайджан развивается во всех направлениях.