Турецкие и португальские гимнастки в Баку
Бакинская Национальная гимнастическая арена продолжает принимать иностранных спортсменок, приезжающих сюда на сборы.
В эти дни в лучшем гимнастическом комплексе региона тренируются турецкие и португальские представительницы. Из Турции прибыли юные гимнастки клуба «Ритмика», а из Португалии – спортсменки национальной команды по художественной гимнастике.
По словам вице-президента Федерации гимнастики Португалии Катарины Леандро, они выбрали для проведения сборов Азербайджан, потому что здесь созданы отличные условия.
«Для нас очень важно взаимовыгодное сотрудничество с Федерацией гимнастики Азербайджана, - говорит она. – Благодарим руководство федерации и члена исполкома Мариану Василеву. Азербайджан заслуживает самой высокой оценки за то, что страна сделала и продолжает делать в области гимнастики. Да и вообще Азербайджан развивается во всех направлениях.
Мне очень нравится групповая команда Азербайджана. Виден творческий подход. Что касается ваших индивидуальных гимнасток, то они также прогрессируют и входят в число сильнейших в мире.
Португальские спортсменки располагаются на средних позициях европейского рейтинга. Наши гимнастки завоевали несколько медалей на международных соревнованиях. Однако спортивная гимнастика, прыжки на батуте и спортивная акробатика развиты у нас лучше. В прыжках и акробатике у нас есть чемпионы мира».