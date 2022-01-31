Российские бизнесмены посетят Азербайджан

Бизнес-миссия из Удмуртии в Азербайджан запланирована на 21-23 февраля, сообщает Торговое представительство РФ в стране. В миссию войдут бизнесмены, представители образовательных учреждений и общественных объединений Удмуртии.

«В деловой программе примут участие 12 производственных компаний Удмуртии, а также два высших учебных заведения и общественная организация. Производители российского региона планируют представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопроката, мебель и комплектующие, мясо-молочные товары, упаковку, программное обеспечение для автоматизации процессов», - цитирует Интерфакс-Азербайджан сообщение торгпредства.

В торгпредстве также отметили, что Удмуртия видит широкие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере образовательных услуг.