Фархад Мамедов, отдел информации 18:09

В ближайшее время Азербайджан может усилить свои военно-воздушные силы за счет закупки малых учебно-боевых самолетов в Турции и штурмовиков Су-25 в Грузии. Об этом пишет в своей статье аналитик Forbes Пол Иддон. В исследовании отмечается, что военные связи между Азербайджаном и Турцией в последние годы резко активизировались. Баку увеличил закупки оружия в Турции накануне 44-дневной карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана над Арменией. Эффективное использование Азербайджаном боевых беспилотников Bayraktar TB2 в этой войне вызвало большой интерес к этим БПЛА во многих странах.

Автор напоминает, что в настоящее время на вооружении ВВС Азербайджана стоят истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Сейчас Азербайджан готовится закупить у Турции легкие учебно-боевые самолеты. Запрос Баку включает двухместный турбовинтовый учебно-тренировочный самолет Hürküsh. Турция недавно подписала соглашение об экспорте этих самолетов в Нигерию. Отметим, что Нигерия стала первой страной, закупившей Hürküsh. Вероятно, следующим заказчиком станет Азербайджан. «Мы ожидаем важных событий в сфере продажи самолетов Азербайджану», — заявил журналистам 4 декабря прошлого года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. На следующий день Hürküsh провел испытательные полеты в Азербайджане. Хотя Hürküş является базовым учебно-тренировочным самолетом, используемым для обучения пилотов, на нем осуществляется перевозка боеприпасов общего назначения, а также могут быть установлены высокоточные малогабаритные боеприпасы (бомбы) с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-C, MAM-L. Эти бомбы могут использовать и БПЛА Bayraktar. В январе этого года турецкая госкомпания TÜSAŞ объявила о начале серийного производства малых учебно-тренировочных самолетов Hürjet. В отличие от самолета Hürküş, Hürjet представляет собой усовершенствованный реактивный истребитель, аналогичный южнокорейскому T-50 Golden Eagle.