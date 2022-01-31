Азербайджан закупает новые боевые самолеты в Турции и Грузии? наше поле зрения
В ближайшее время Азербайджан может усилить свои военно-воздушные силы за счет закупки малых учебно-боевых самолетов в Турции и штурмовиков Су-25 в Грузии. Об этом пишет в своей статье аналитик Forbes Пол Иддон.
В исследовании отмечается, что военные связи между Азербайджаном и Турцией в последние годы резко активизировались. Баку увеличил закупки оружия в Турции накануне 44-дневной карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана над Арменией. Эффективное использование Азербайджаном боевых беспилотников Bayraktar TB2 в этой войне вызвало большой интерес к этим БПЛА во многих странах.
Автор напоминает, что в настоящее время на вооружении ВВС Азербайджана стоят истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Сейчас Азербайджан готовится закупить у Турции легкие учебно-боевые самолеты. Запрос Баку включает двухместный турбовинтовый учебно-тренировочный самолет Hürküsh. Турция недавно подписала соглашение об экспорте этих самолетов в Нигерию. Отметим, что Нигерия стала первой страной, закупившей Hürküsh. Вероятно, следующим заказчиком станет Азербайджан.
«Мы ожидаем важных событий в сфере продажи самолетов Азербайджану», — заявил журналистам 4 декабря прошлого года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. На следующий день Hürküsh провел испытательные полеты в Азербайджане.
Хотя Hürküş является базовым учебно-тренировочным самолетом, используемым для обучения пилотов, на нем осуществляется перевозка боеприпасов общего назначения, а также могут быть установлены высокоточные малогабаритные боеприпасы (бомбы) с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-C, MAM-L. Эти бомбы могут использовать и БПЛА Bayraktar.
В январе этого года турецкая госкомпания TÜSAŞ объявила о начале серийного производства малых учебно-тренировочных самолетов Hürjet. В отличие от самолета Hürküş, Hürjet представляет собой усовершенствованный реактивный истребитель, аналогичный южнокорейскому T-50 Golden Eagle.
По словам Пола Иддона, Азербайджан может быть заинтересован в приобретении этих самолетов для увеличения своих авиационных возможностей, обучения новых пилотов и увеличения часов полета пилотов. Азербайджан и раньше проявлял интерес к этому типу самолетов, закупив в Италии несколько легких истребителей М-346. На них могут быть установлены универсальные и интеллектуальные бомбы и ракеты.
В статье упоминается, что Азербайджан давно заинтересован и в закупке у Пакистана истребителей JF-17 Thunder (Block III). Они могут заменить истребители МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Далее автор пишет, что Азербайджан с помощью Турции модернизировал свои штурмовики Су-25 и что эти самолеты получили возможность нести крылатые ракеты SOM с дальностью 250 километров. Кроме того, данные штурмовики оснащены радиоэлектронными боевыми комплексами «Талисман» белорусского производства, что повысило их боеспособность во второй карабахской войне.
В сентябре-октябре прошлого года в турецком сегменте социальных сетей ходили слухи о том, что Турция планирует закупить у Грузии 50 новых Су-25. Почему у Грузии - может задаться вопросом читатель. Дело в том, что завод, производивший эти самолеты в советское время, располагался на территории Грузии.
Официальные СМИ опровергли данные сообщения, однако эксперт по авиации Толга Озбек предположил, что Турция может купить самолеты и поставить в Азербайджан со своей собственной авионикой и вооружением.
Утверждается, что у Грузии есть амбициозные планы по выпуску самолетов Су-25 под названием Ge-31 Bora без использования каких-либо российских комплектующих.
Реализация этих планов без серьезных иностранных инвестиций не представляется возможной, и в качестве наиболее подходящих кандидатов для таких инвестиций были названы Украина и Израиль. Однако Азербайджан также является подходящим кандидатом. Азербайджан может профинансировать этот проект и даже подписать контракт с Tbilisi Aircraft Industries на разработку варианта истребителя Ge-31 Bora, оснащенного боеприпасами турецкого производства в соответствии с его особенностями.