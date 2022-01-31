У компании депутата налоговая задолженность в 10 млн манатов

У компании Kaspi Yıldız образовалась налоговая задолженность в размере около 10 млн манатов. Об этом говорится на официальном сайте Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно информации, при опросе по индивидуальному номеру налогоплательщика компании 1600019501 выяснилось, что Kaspi Yıldız задолжала 9 666 469,63 AZN.

Один из учредителей компании, Рафет Экмекчиоглу, передал принадлежащие ему 50% акций другому учредителю - Мамедову Игбалу Нариман оглу, пишет ABC.az. Таким образом, учредителем совместного азербайджано-турецкого предприятия Kaspi Yıldız со 100%-ной долей стал Мамедов Игбал.

Также отмечается, что Игбал Мамедов является депутатом Милли Меджлиса.