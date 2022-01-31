Глава комитета по СНГ Госдумы России: «Москва – пока еще не столица Армении»

«Если мы реагируем на прославление Бандеры на братской некогда Украине, почему мы должны здесь молчать? К тому же фильмы-гимны Бандере и Шухевичу в Москве открыто не показываются вроде как. Да, это армянский центр, но это, извините, всё-таки столица России, а не Армении пока что». Как сообщает haqqin.az об этом в интервью российским СМИ заявил глава комитета Госдумы России Леонид Калашников.

Напомним, что скандал вокруг армянского фашиста в России разгорелся на прошлой неделе, когда 28 января на место анонсированного Союзом армян России показа фильма о Нжде в Москве (на улице Советской армии) прибыла полиция и прекратила организацию сеанса.

«Да, Нжде фигура неоднозначная, да, он герой армянского национального движения. Но Бандера тоже боролся за "национальную Украину". Только связался для этого с Гитлером, как и Нжде. Обеление, тем более прославление таких фигур как раз и ведёт к возрождению национализма в его худших формах. Начал это делать отнюдь не Пашинян, а прошлый глава Армении Саргсян – он в Москве его начал активно продвигать. Можно, конечно, сказать, что это внутреннее дело армян – выбирать себе героев. Но тогда возникает вопрос: если вы такие суверенные, гордые и могучие – чего вы от России-то хотите?», - сказал Калашников.