Борис Джонсон прилетел в Киев
Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с визитом, сообщают украинские СМИ.
В Киеве британский премьер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Официальное объявление о новом формате сотрудничества Киева, Лондона и Варшавы пока отложено на более поздний срок из-за болезни (COVID-19) главы МИД Британии Лиз Трасс, которая не смогла прилететь в Украину.
Накануне приезда британского премьера в Киев сообщалось, что Борис Джонсон намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако 31 января этот звонок не состоялся.