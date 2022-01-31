Борис Джонсон прилетел в Киев

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с визитом, сообщают украинские СМИ.

В Киеве британский премьер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальное объявление о новом формате сотрудничества Киева, Лондона и Варшавы пока отложено на более поздний срок из-за болезни (COVID-19) главы МИД Британии Лиз Трасс, которая не смогла прилететь в Украину.

Накануне приезда британского премьера в Киев сообщалось, что Борис Джонсон намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако 31 января этот звонок не состоялся.