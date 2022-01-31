Баку и Лондон обсудили вопросы сотрудничества

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейским вопросам Крисом Хитон-Харрисом состоялся телефонный разговор.

Согласно сообщению Управления пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по вопросам успешного развития многостороннего сотрудничества. Были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Говоря об отмечаемом в этом году 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами, министры отметили значимость совместных мероприятий, связанных с этим событием.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.