ВОЗ назвала пять стабилизаторов пандемии
Волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой, заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, есть пять стабилизаторов пандемии: «Номер один – вакцинация, номер два – бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три – маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре – проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять – правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет – защита уязвимых групп населения».