Financial Times: в Евросоюзе предложили ограничить доступ России к средствам МВФ

Несколько стран Евросоюза предложили ограничить России доступ к средствам МВФ в случае военного вторжения в Украину. Об этом пишет издание Financial Times.

Forbes поясняет, что речь идет о заморозке доступа РФ к специальным правам заимствования (SDR), являющимся расчетной единицей МВФ. Государства могут использовать SDR для обслуживания долговых обязательств перед Фондом, либо конвертировать их в любую валюту и направить на сокращение внешнего или обслуживание внутреннего госдолга.

Американское издание указывает, что под удар разрабатываемых США и ЕС санкций могут попасть крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).