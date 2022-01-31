Блинкен сказал Лаврову, чтобы Россия отвела войска от границы с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор.

Reuters со ссылкой на сообщение Госдепа передает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границы с Украиной. Также Блинкен заявил, что США готовы продолжать «субстантивный диалог» с Россией по вопросам безопасности.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный диалог с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», - цитирует РБК заявление Госдепа.

США намерены вести такой диалог в полной координации со своими партнерами и союзниками, подчеркнули в Вашингтоне.