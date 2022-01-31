Сын президента провозгласил новую эпоху Туркменистана

«Радио Азатлык» передает, что новая эпоха появилась в повестке дня после того, как президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о «необходимости» в будущем в очередной раз изменить Конституцию Туркменистана. Но при этом он не уточнил, какие именно изменения в Основном законе страны понадобятся в «новой эпохе возрождения», объявленной его сыном.

Туркменистан объявил о начале «новой эпохи возрождения». О его начале объявил сын президента страны, Сердар Бердымухамедов, назвав его «Возрождением новой эпохи суверенного государства».

На правительственном совещании 7 января, которая прошла после поручения президента подготовить программу развития страны на следующие 30 лет, было объявлено о начале «новой эпохи» в Туркменистане.

Вице-премьер и сын президента Сердар Бердымухамедов отчитался перед своим отцом о подготовке проекта программы «Возрождение новой эпохи суверенного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы», отмечает «Радио Азатлык».

В программе, как сообщило 28 января Государственное информационное агентство Туркменистана, предусмотрено обеспечение политического, экономического, социального и культурного развития страны в предстоящие 30 лет, сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, рациональное использование природных ресурсов и достижение других целей.