Как сообщалось ранее, 28 января все руководство «Булгаргаз» было уволено решением Болгарского энергетического холдинга, управляющего государственными энергохолдингами. Увольнение произошло после скандалов вокруг «Булгаргаза» в связи с азербайджанским газом.

Так, в 2013 году «Булгаргаз» подписал соглашение о закупке 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год в рамках проекта Южного газового коридора. Однако несмотря на запуск Южного газового коридора, компания не может получать весь объем газа, поскольку строительство газопровода-интерконнектора Греция – Болгария затягивается уже долгие годы. Сообщается, что затягивание строительства происходит по вине греческой стороны. В результате около трети из 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа, предназначенного для Болгарии, транспортируется в реверсном режиме по трубопроводу, по которому идет российский газ.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков также сообщил о расследовании правительства и что несмотря на незавершенность строительства газопровода, соединяющего Болгарию с Грецией, у руководства «Булгаргаз» была возможность получать азербайджанский газ в полном объеме. В результате руководство компании было отстранено от должности.

«Разница между ценой природного газа из Азербайджана и ценой газа, продаваемого «Газпромом» – основным поставщиком газа в Болгарию, настолько велика, что отказ от поставок любого количества газа под любым предлогом (как выяснилось позже этого предлога было недостаточно) наносит большой ущерб как потребителям, так и самой компании «Булгаргаз», - заявил премьер-министр.

Ранее, в январе, министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что «Булгаргаз» не смог импортировать 1 миллиард кубометров дешевого газа из Азербайджана. По словам Николова, «Булгаргаз» изменил условия контракта с Азербайджанской компанией по экспорту газа (AGSC) так, что сделал невозможным импорт газа из этой страны. Вместо этого он предпочел покупать более дорогой газ у «Газпрома». По словам министра, в прошлом году Болгария потеряла 750 миллионов евро из-за невозможности получать в полном объеме дешевый азербайджанский газ.

Согласно договору, подписанному между «Булгаргаз» и AGSC, греко-болгарский газопровод IGB является основным маршрутом транспортировки азербайджанского газа. Строительство газопровода затянулось, однако Николов считает, что «Булгаргаз» смог бы импортировать весь согласованный с Азербайджаном объем газа. Премьер-министр Петков также подтвердил это.

«Они отказались от контракта и дополнений к нему, сославшись на отсутствие трубопроводов с Грецией, однако мы получили предупреждение от поставщика (азербайджанской стороны, – ред.) о том, что газ может поступать через провинцию Неа Месембриа (Греция, – ред.), которая находится всего в 200 километрах от намеченного пункта назначения», - сказал премьер-министр Петков, добавив, что Министерство внутренних дел работает над фактами, и обвинительное заключение в ближайшие дни будет готово.