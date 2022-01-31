Парламент Турции рассмотрит Шушинскую декларацию

В президиум Великого национального собрания (парламента) Турции представлен законопроект, отображающий Шушинскую декларацию, которая предусматривает официальный вывод турецко-азербайджанских отношений до уровня союзнических, сообщает Anadolu.

Подписи под документом 15 июня 2021 года поставили президенты Азербайджана и Турции – Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

В одном из пунктов декларации говорится, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, «стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН».

В документе подчеркивается, что нынешний уровень связей между Турцией и Азербайджаном вносит вклад в региональный и международный мир и благосостояние населения.