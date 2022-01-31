ВОЗ обеспокоена быстрым распространением «омикрона» и ростом смертности от коронавируса

«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», - сказал глава ВОЗ.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции и ростом смертности среди зараженных по всему миру, передает Reuters.

Тедрос Гебрейесус заявил о росте смертности от коронавируса в большинстве регионов планеты. «Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты», - добавил глава ВОЗ.

«Мы призываем быть бдительными, поскольку многие страны еще не прошли через пик заражений омикрон-штаммом, а введенные ограничения могут постепенно ослабить», - отметила в то же время глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, напомнив, что в ряде стран большая часть населения еще не получила вакцину.

По мнению представителей ВОЗ, сейчас властям не стоит снимать ограничения, особенно учитывая рост смертности среди зараженных коронавирусом.