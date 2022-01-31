Энергетическая безопасность является важным компонентом американо-азербайджанского сотрудничества. Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на вебинаре «30 лет дипломатических отношений между США и Каспийским регионом», организованном Caspian Policy Center.

Гаджиев отметил, что поддержка правительства США и активное участие американских компаний позволяют Азербайджану самостоятельно и напрямую экспортировать свои углеводородные ресурсы на международные рынки: «Азербайджан лидирует в регионе Южного Кавказа по объему американских инвестиций – этот показатель составляет примерно 19 миллиардов долларов. В Азербайджане действуют около 300 американских компаний. Азербайджан также поощряет инвестиции в экономику США. Но мы должны делать больше для расширения экономических и торговых связей. Восстановление освобожденных территорий является приоритетом в работе правительства Азербайджана. Мы призываем и американские компании вкладывать инвестиции (в освобожденные территории – ред.) и принимать более активное участие в поддержке усилий правительства Азербайджана по реконструкции и восстановлению этих территорий. Мы обязались восстановить из руин семь городов, ведь на освобожденных территориях все разрушено».

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан, решив основной вызов безопасности, переходит от концепции внешней политики, основанной на безопасности, к концепции экономической политики.

«C точки зрения развития дружбы и сотрудничества между двумя странами 30 лет американо-азербайджанских отношений — это история успеха», - выражает убежденность Х.Гаджиев.

По словам Гаджиева, своей военной и логистической поддержкой, оказанной Соединенным Штатам в начатой ими после 11 сентября борьбе с терроризмом, Азербайджан доказал, что является хорошим другом: «История отношений и дружбы между нашими странами очень хорошо изложена в книге посла Хафиза Пашаева «Манифест посла». Поддержка США Азербайджана укрепляет суверенитет и независимость нашей страны. То, что эта поддержка является важной составляющей региональной безопасности, несомненно. За прошедшие годы американо-азербайджанское сотрудничество поднялось на новый уровень. События 11 сентября стали поворотным моментом в американо-азербайджанском сотрудничестве. Как мы всегда говорим, друг познается в беде. Азербайджан также присоединился к антитеррористическому альянсу и обеспечил свою логистическую поддержку».

Помощник президента отметил, что военной поддержкой Азербайджана миссии в Афганистане азербайджанские и американские солдаты плечом к плечу сражались с терроризмом.

Гаджиев подчеркнул, что еще одной операцией, проведенной азербайджанскими и американскими войсками против терроризма, стала миссия в Ираке.