Путин: Запад нас кинул

Россию кинули, пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на Восток ни на один дюйм, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», - констатировал Путин.