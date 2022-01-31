На Западе депутат Джаваншир потерял не только деньги, но и имя наше послесловие
В эти дни депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев является чуть ли не самым упоминаемым в мире азербайджанцем.
К сожалению, глобальная популярность пришла к азербайджанскому депутату не за его успехи в законотворческой деятельности, а благодаря громкому скандалу, вызванному судебным арестом и конфискацией многомиллионных банковских счетов членов семьи Джаваншира Фейзиева.
Такие медиагиганты, как BBC, Bloomberg, Guardian, а также десятки других европейских изданий в деталях рассказывают о результатах полицейского расследования, на базе которых было издано шесть (!) судебных постановлений о замораживании счетов жены депутата, Парваны Фейзиевой, его сына, Орхана и племянника, Эльмана, на которых в общей сложности находилось 15,3 миллиона фунтов стерлингов «незаконного происхождения».
Отмечается также, что для «отмывания» своих миллионов семейка Фейзиевых использовала несколько подставных компаний, зарегистрированных в Эстонии и Латвии. Некоторые денежные переводы на счета Фейзиевых в британских банках, осуществленные в рамках законных деловых операций, подтверждались счетами-фактурами и контрактами, которые в ходе следствия были квалифицированы, как «мошеннические».
На данный момент из 15,3 миллиона фунтов стерлингов, замороженных на банковских счетах Фейзиевых, в пользу британской казны конфисковано около 5,6 миллиона фунтов, а фамилия Фейзиевых уже напрямую ассоциируется в Великобритании и странах Евросоюза с коррупцией и отмыванием денег.
Возможно, если бы речь шла о рядовом гражданине, некоем частном лице, решившим провернуть хитроумную преступную схему, ущерб, нанесенный этой историей международной репутации Азербайджана, был бы не столь заметен. Но Фейзиев – далеко не частное лицо. Он депутат Милли Меджлиса, член Комитета по иностранным делам и межпарламентским связям и, что самое парадоксальное, председатель Межпарламентской группы дружбы «Азербайджан-Великобритания».
Как-то трудно поверить, что этот 59-летний азербайджанский интеллигент, доктор философии и член Союза писателей, не понимал, что государство наделило его представительскими функциями для представления за рубежом интересов Азербайджанской Республики, а не собственной семьи.
Тем не менее вместо того, чтобы достойно представлять свою страну, Фейзиев подставил её самым недостойным образом, дав повод либеральным западным СМИ, которые и без того не особо жалуют Азербайджан, начать очередную кампанию по очернению нашей страны.
Скандал с отмыванием в Англии миллионов семейства Фейзиевых стал весьма удобным фоном для европейской прессы, напоминающей сегодня своим читателям истории, в которых Азербайджан выставляется в самом неблагоприятном свете.
Ни в BBC, ни в Bloomberg, ни в Guardian сегодня не встретишь публикаций о победе Азербайджана в Отечественной войне, о долгожданном освобождении оккупированных азербайджанских территорий, о масштабах восстановления Карабаха... На страницах западной печати Азербайджан сегодня – это не государство-победитель, а страна, в которой припеваючи живет депутат парламента Джаваншир Фейзиев со своими так и не отмытыми миллионами.
В любой цивилизованной стране депутат парламента, имя которого фигурирует в международном криминальном скандале, немедленно ушел бы в отставку, дав тем самым понять, что речь идет о частном случае, который не имеет ни малейшего отношения к его стране.
Однако Джаваншир Фейзиев, обвиняемый на Западе в отмывании денег, как ни в чем ни бывало продолжает восседать в Милли Меджлисе. Он не только не сложил депутатские полномочия, но даже не признал своей вины. Мало того, в интервью азербайджанским СМИ Фейзиев обвинил во лжи и намеренном раздувании своего дела оппозиционеров Губада Ибадоглу и Джамиля Гасанлы, которые, по словам депутата, «две недели крутились вокруг здания суда, где рассматривалось мое дело».
Спору нет, упомянутых Фейзиевым людей действительно не раз уличали в распространении заведомо ложной информации. Но как же тогда быть с официальным заявлением Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью (NCA), которое распространило информацию о «не отмытых» миллионах Фейзиева почти во всех ведущих мировых СМИ?
Вместо того, чтобы открыто признать вину и перестать позорить государство самим фактом своего депутатства в национальном парламенте страны, Джаваншир Фейзиев, используя свои финансовые возможности, заказывает многочисленные статьи в свою защиту в третьеразрядных азербайджанских СМИ. В частности, заметка с рвущим душу заголовком «Лондонский суд восстановил справедливость» появилась даже на ленте «АзерТАдж». Правда, вскоре её удалили – не пристало государственному телеграфному агентству, как, впрочем, любому уважающему себя СМИ, так беззастенчиво искажать факты в попытке обелить опозорившегося депутата.
На данный момент редакции haqqin.az неизвестно, сохранил ли Фейзиев за собой пост председателя межпарламентской группы дружбы «Азербайджан-Великобритания». И если сохранил, то остается лишь догадываться, как именно Джаваншир Фейзиев собирается и дальше дружить с государством, в котором его признали уголовным преступником?