Мурад Самедов, парламентский корреспондент 21:47

В эти дни депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев является чуть ли не самым упоминаемым в мире азербайджанцем. К сожалению, глобальная популярность пришла к азербайджанскому депутату не за его успехи в законотворческой деятельности, а благодаря громкому скандалу, вызванному судебным арестом и конфискацией многомиллионных банковских счетов членов семьи Джаваншира Фейзиева. Такие медиагиганты, как BBC, Bloomberg, Guardian, а также десятки других европейских изданий в деталях рассказывают о результатах полицейского расследования, на базе которых было издано шесть (!) судебных постановлений о замораживании счетов жены депутата, Парваны Фейзиевой, его сына, Орхана и племянника, Эльмана, на которых в общей сложности находилось 15,3 миллиона фунтов стерлингов «незаконного происхождения».

Отмечается также, что для «отмывания» своих миллионов семейка Фейзиевых использовала несколько подставных компаний, зарегистрированных в Эстонии и Латвии. Некоторые денежные переводы на счета Фейзиевых в британских банках, осуществленные в рамках законных деловых операций, подтверждались счетами-фактурами и контрактами, которые в ходе следствия были квалифицированы, как «мошеннические». На данный момент из 15,3 миллиона фунтов стерлингов, замороженных на банковских счетах Фейзиевых, в пользу британской казны конфисковано около 5,6 миллиона фунтов, а фамилия Фейзиевых уже напрямую ассоциируется в Великобритании и странах Евросоюза с коррупцией и отмыванием денег. Возможно, если бы речь шла о рядовом гражданине, некоем частном лице, решившим провернуть хитроумную преступную схему, ущерб, нанесенный этой историей международной репутации Азербайджана, был бы не столь заметен. Но Фейзиев – далеко не частное лицо. Он депутат Милли Меджлиса, член Комитета по иностранным делам и межпарламентским связям и, что самое парадоксальное, председатель Межпарламентской группы дружбы «Азербайджан-Великобритания». Как-то трудно поверить, что этот 59-летний азербайджанский интеллигент, доктор философии и член Союза писателей, не понимал, что государство наделило его представительскими функциями для представления за рубежом интересов Азербайджанской Республики, а не собственной семьи. Тем не менее вместо того, чтобы достойно представлять свою страну, Фейзиев подставил её самым недостойным образом, дав повод либеральным западным СМИ, которые и без того не особо жалуют Азербайджан, начать очередную кампанию по очернению нашей страны. Скандал с отмыванием в Англии миллионов семейства Фейзиевых стал весьма удобным фоном для европейской прессы, напоминающей сегодня своим читателям истории, в которых Азербайджан выставляется в самом неблагоприятном свете. Ни в BBC, ни в Bloomberg, ни в Guardian сегодня не встретишь публикаций о победе Азербайджана в Отечественной войне, о долгожданном освобождении оккупированных азербайджанских территорий, о масштабах восстановления Карабаха... На страницах западной печати Азербайджан сегодня – это не государство-победитель, а страна, в которой припеваючи живет депутат парламента Джаваншир Фейзиев со своими так и не отмытыми миллионами. В любой цивилизованной стране депутат парламента, имя которого фигурирует в международном криминальном скандале, немедленно ушел бы в отставку, дав тем самым понять, что речь идет о частном случае, который не имеет ни малейшего отношения к его стране.