Суд постановил: убийце 77 человек место в тюрьме

Ранее Брейвик, убивший 77 человек, утверждал, что не опасен для общества, и требовал выпустить его на свободу. Тем временем психиатры были уверены, что состояние террориста не изменилось, а в прокуратуре страны предупреждали об угрозе его новых преступлений. Суд постановил, что Брейвик должен оставаться в тюрьме.

Убийцу Брейвика приговорили к 21 году заключения за теракты в 2011 году. Восемь человек погибли при взрыве бомбы Брейвика в центре Осло, еще 69 человек он лишил жизни в молодежном лагере. Ранения получили около 150 человек. По приговору убийца получил срок, который может бесконечно продлеваться, если суд решит, что преступник остается опасным для общества.