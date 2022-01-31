Путин рассказал, что будет если Украина вступит НАТО

«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя может быть и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», - сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров, его слова приводит РИА Новости.

«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить, в том числе, своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», - добавил Путин.

«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», - цитирует ТАСС Путина.

«Представим, что Украина – страна НАТО и начинает... военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», - сказал Путин, отметив, что принцип открытых дверей не зафиксирован в документах НАТО, передает Интерфакс.

«Вот говорят – политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде», - сказал он. Глава российского государства отметил, что в статье 10 Договора от 1949 года о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. «Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, - мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?» - заявил Путин.