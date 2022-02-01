Хикмет Гаджиев рассказал, как Азербайджан представляет мирный договор с Арменией

Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан совместно с партнерами и соседними странами работает над превращением Южного Кавказа в регион, свободный от конфликтов и войн, и стремится к тому, чтобы Южный Кавказ был ориентирован на интеграцию, региональное сотрудничество, основанное на взаимовыгодных отношениях.

С фактом военной оккупации покончено и Азербайджан силовым путем положил конец ошибочному примеру изменения международно признанных границ государств, сказал помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на вебинаре «30-летие дипломатических отношений между США и Каспием», организованном Caspian Policy Center.

Помощник президента отметил, что переговоры о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном должны вестись в соответствии с международным правом: «Это соглашение должно основываться на фундаментальных нормах и принципах международного права, в частности, на принципах территориальной целостности и суверенитета стран. Регион нуждается в новой стратегии брендинга. Азербайджан готов сыграть свою роль в строительстве интегрированного региона Южного Кавказа. В этом контексте мы рассматриваем США как важного партнера».

Помощник президента также отметил, что новые транспортные коридоры, которые откроются в регионе, в частности, Зангезурский коридор, могут вывести Армению из блокады и превратить ее в страну с развитыми сухопутными связями: «Наши партнеры из Центральной Азии также могут воспользоваться Зангезурским коридором. Но Зангезурский коридор не исключает других потенциальных маршрутов, которые мы создали в регионе с соседней Грузией».

Хикмет Гаджиев добавил, что Армения может извлечь выгоду из взаимовыгодного грузино-азербайджанского сотрудничества, являющегося образцовым и основанного на взаимном уважении.