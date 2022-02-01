Эрдоган: Турция не хочет войны, «о которой все время говорят»

Турция, являясь страной – членом НАТО, не хочет войны между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.

«У меня будет визит в Украину, где пройдет заседание стратегического совета высокого уровня. Потом к нам приедет господин Путин. Конечно, наша проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем», - приводит ТАСС слова турецкого лидера.