Зеленский недоволен пунктами «Минска», но «нужно делать что-то»

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Киевом Минских соглашений, заявил, что не удовлетворен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-то, что может поспособствовать деоккупации украинских территорий.

«Я не хочу говорить про пункты «Минска». Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», - заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос Интерфакса.

Глава украинского государства заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, «к сожалению, единственный формат, который работает».