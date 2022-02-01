Эрдоган рассказал об отношениях Турции с Россией

Турция стремится не нажить себе новых врагов, а завести как можно больше друзей, и это касается как России, так и Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.

"С точки зрения внешней политики наша цель заключается не в том, чтобы нажить больше врагов, а в том, чтобы завести друзей. До сегодняшнего дня мы всегда стремились подружиться, будь то с Россией, с Украиной, с Ираном, особенно с европейскими странами. Конечно, с Россией отношения не были такими дружескими, как это происходит в наш период. Что важнее, мы достигли серьезного объема торговли за этот период", - передает ТАСС слова турецкого президента.

По словам турецкого лидера, за последние годы отношения с Россией вышли на новый уровень в сфере реализации стратегически важных проектов: "Наиболее важной является сфера поставок природного газа в Турцию, наши отношения по природному газу очень продвинуты. Также строится АЭС "Аккую". Надеюсь, в 2023 году эта АЭС будет построена и начнет производить электроэнергию".

Эрдоган также напомнил о возможности строительства второй атомной электростанции в Турции совместно с Россией: "...Это очень важно для того, чтобы подключить нас к ядерной энергии. На мой взгляд, это самый важный столп внешней политики".