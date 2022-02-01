Глава группы исследователей Мустафа Дога Доган отметил, что идея создания таких меток появилась после новостей о выходе смартфона с инфракрасной камерой. По задумке ученых, инициатива поможет людям гораздо быстрее узнавать информацию об интересующих их предметах с помощью наведения смартфона.

В США ученые Массачусетского технологического института разработали невидимые для человеческого глаза штрихкоды и QR-коды. Об этом сообщает официальный сайт вуза.

По словам Догана, он вместе с коллегами нашел разновидность пластика для 3D-принтера, который пропускает ИК-излучение. Для подгонки материала и анализа образца специалист предложил использовать спектрофотометр. В итоге Доган решил использовать два вида пластика, один из которых пропускал ИК-излучение. Это позволило добиться высокой степени читаемости будущих QR-кодов с помощью камеры. Доган считает, что невидимые QR-коды можно использовать на различных предметах, чтобы по наведению на них камеры пользователь мог бы узнать определенную информацию, пишет «Лента.ру».

«Я легко могу представить себе будущее, в котором вы можете навести обычную камеру на любой объект, и она даст вам информацию об этом объекте», - так прокомментировал изобретение старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk Фрейзер Андерсон.