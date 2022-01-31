Акар: Шушинская декларация определяет путь и стратегию Азербайджана и Турции

Азербайджан и Турция прилагают все усилия для установления мира и стабильности на Кавказе, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Анкаре.

«После переговоров президентов Турции и Азербайджана Армении была протянута рука мира. Мы надеемся на должную оценку этого мирного шага. Таким образом мы стремимся к тому, чтобы мир и процветание воцарились не только в Азербайджане и Армении или в Армении и Турции, но и на всем Кавказе», - заявил глава турецкого Минобороны, сообщает Anadolu.