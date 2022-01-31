В Грузии обеспокоены: страна на пороге демографического кризиса

В 2021 году в Грузии может быть зафиксирован самый низкий показатель естественного прироста населения из-за пандемии коронавируса, заявил глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента страны Дмитрий Хундадзе.

"К сожалению, пандемия коронавируса еще больше ухудшает демографическую картину в Грузии, и возможно, в 2021 году у нас будет самый низкий показатель естественного прироста населения за последние 60 лет", - цитирует Хундадзе Sputnik Грузия.

По словам депутата, с учетом существующей реальности комитет по здравоохранению пересмотрит документ демографической безопасности, принятый в 2016 году.

Отмечается, что в 2020 году впервые за последние 30 лет в Грузии был зафиксирован отрицательный прирост населения. Он сохранился и в первой половине 2021 года.