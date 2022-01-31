Опасные минуты в аэропорту: самолет едва не разбился при посадке

В лондонском аэропорту Хитроу произошел опасный инцидент. Пассажирский самолет «Британских авиалиний» садился при неблагоприятных погодных условиях, и все могло обернуться трагедией, если бы не действия пилотов, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер заходит на посадку при шквальном ветре. Едва коснувшись шасси взлетно-посадочной полосы, самолет начал раскачиваться из стороны в сторону, затем накренился на левый бок и чуть не ударился о землю хвостом.

Пилот, недолго думая, поднял самолет в воздух и пошел на второй круг.