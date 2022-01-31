Эрдоган: Турция попытается решить проблему F-35

США тормозят процесс поставки истребителей в Турцию, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"…Что касается F-35, то мы заплатили США 1 миллиард 450 миллионов долларов. Но они не дали нам F-35, которые должны были. Они все еще тормозят процесс. Сейчас говорят, давайте решим эту проблему, проведя обсуждения с нашим министерством обороны… Наше Минобороны продолжает эту работу с американскими партнерами. Мы попытаемся решить эту проблему, модернизировав необходимые F-16 или путем предоставления нам нескольких новых F-16", - сказал турецкий лидер.