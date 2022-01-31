Зеленский и Джонсон предупредили Россию

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции предостерегли Россию от вторжения на территорию Украины. Зеленский сказал, что конфликт выльется в полномасштабную европейскую войну, а Джонсон пообещал, что вторжение обернется для Москвы «военной катастрофой», передает «Коммерсант».

«Дальнейшее российское вторжение в Украину будет политической, гуманитарной катастрофой для России и для всего мира. Я также думаю, что это будет военной катастрофой для России, мира», - сказал британский премьер-министр.

По его словам, западные страны все еще наблюдают концентрацию российских войск на границе с Украиной, что указывает «на неминуемую военную кампанию». Он заявил, что западные страны введут санкции против России в случае вторжения автоматически.

Владимир Зеленский же сказал, что Россия докажет свое желание деэскалации, только если отведет войска от границы: «Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственно правдивый ответ Российской Федерации на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию, или нет».