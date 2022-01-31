Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать голову судье и членам его семьи

Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева, пишет Meduza.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил Делимханов в инстаграме. Обращение депутат сделал на чеченском языке.

Делимханов также пригрозил отрезать головы тем, кто переведет его слова на русский. Перевод его речи опубликовал телеграм-канал 1ADAT.

Сын судьи Янгулбаева, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев заявил изданию The Insider, что воспринимает эти слова «всерьез и с реальной возможностью исполнения».