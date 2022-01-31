Пентагон заявил, что у России нет «права вето» на вступление в НАТО

У России нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО, этот вопрос может быть решен только этими государствами и самим альянсом, заявил представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина о расширении НАТО на Восток.

«Членство в НАТО - это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето. Это так не работает», - передает ТАСС слова представителя Пентагона.

Кирби добавил, что «не будет спекулировать относительно будущего, расширения НАТО и места Украины в этом процессе». «Но это решение, которое может быть принято только альянсом и Украиной», - добавил он.

На пресс-конференции во вторник по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин напомнил, что в свое время Россию "кинули, ну просто обманули", пообещав "не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм", и что политика "открытых дверей", от которой альянс не намерен отказываться, юридически нигде не закреплена.