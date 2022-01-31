Израиль будет сбивать сверхмощным лазером ракеты и беспилотники

Израиль ускорит разработку сверхмощных лазеров с тем, чтобы в течение года начать их использование для противоракетной обороны и подавления беспилотников, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"В течение года армия Израиля получит на вооружение новую лазерную систему. Поначалу она будет использоваться в экспериментальном режиме на юге (близ сектора Газа), а затем будет действовать везде", - приводит слова Беннета ТАСС.

По его словам, это позволит армии Израиля в промежутке от среднесрочной до долгосрочной перспективы окружить Израиль лазерной стеной, которая защитит от мин, ракет, беспилотников и других угроз.