Крупнейшие учения на Ближнем Востоке проводят США с союзниками

Соединенные Штаты совместно с союзниками приступили к международным военно-морским учениям на Ближнем Востоке. Мероприятия стартовали в Бахрейне и продлятся до 17 февраля. В учениях примут участие 9 тыс. человек, порядка 50 кораблей и более 60 стран—партнеров США и международных организаций.

Военно-морские силы разделены на четыре группы, которые возглавляют ОАЭ, Египет, Кения и Оман. Учения пройдут в Аравийском заливе, Аравийском море, Оманском заливе, Красном море и северной части Индийского океана.

«IMX/CE 2022 — это не только самые крупные военно-морские учения на Ближнем Востоке, но также самые масштабные учения по беспилотным системам в мире: в них участвуют более 80 беспилотных систем из 10 стран»,— сообщается на странице пятого флота ВМС США в Twitter.