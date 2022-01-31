Отныне отменяется ношение масок, требование сертификатов о вакцинации, ограничение числа людей на публичных мероприятиях и обязательная самоизоляция для заболевших. Их число, кстати, растет с каждым днем, Дания среди лидеров по числу инфицируемых «Омикроном», но смертность резко падает, больничная инфраструктура не испытывает перегрузок, потому решено было пойти на этот шаг.

С 1 февраля в Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Covid-19 утратил официальный статус «социально опасного заболевания». Это вторая попытка: первая была в сентябре минувшего года, но очередная волна инфекции заставила вернуться к карантинным мерам.

Безусловно, ситуацию изменила в первую очередь массовая вакцинация: привито больше 80%, а свыше 60% датчан получили бустер. «Омикрон», как уже известно, не щадит привитых, но болезнь у них протекает в легкой форме. Сейчас в шестимиллионной Дании лишь три десятка человек находятся в палатах интенсивной терапии с диагнозом Covid-19.

В рамках здравого смысла людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется избегать скопления людей, чтобы их не заражать. Масками нужно будет по-прежнему пользоваться в домах престарелых и больницах. По-прежнему будут доступны тесты ПЦР для диагностирования. Будут действовать некоторые ограничения при въезде в страну: те люди, которые не были привиты или не перенесли Covid-19, должны будут пройти тестирование. Особое внимание будет уделено прибывшим из стран с высокой заболеваемостью. Собственно, на этом все меры предосторожности и заканчиваются.

В правительстве Дании не исключают, что к новому осенне-зимнему сезону может понадобиться еще одна, четвертая вакцинация. Это будет зависеть от общей санитарно-эпидемиологической ситуации. А пока премьер-министр Метте Фредериксен поприветствовала страну 1 февраля в фейсбуке: «С добрым утром, полностью свободная Дания!»