«С добрым утром, свободная страна!» Дания возвращается к постковидной жизни

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

С 1 февраля в Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Covid-19 утратил официальный статус «социально опасного заболевания». Это вторая попытка: первая была в сентябре минувшего года, но очередная волна инфекции заставила вернуться к карантинным мерам. 

Отныне отменяется ношение масок, требование сертификатов о вакцинации, ограничение числа людей на публичных мероприятиях и обязательная самоизоляция для заболевших. Их число, кстати, растет с каждым днем, Дания среди лидеров по числу инфицируемых «Омикроном», но смертность резко падает, больничная инфраструктура не испытывает перегрузок, потому решено было пойти на этот шаг.

Коронавирус больше не опасен датчанам

Безусловно, ситуацию изменила в первую очередь массовая вакцинация: привито больше 80%, а свыше 60% датчан получили бустер. «Омикрон», как уже известно, не щадит привитых, но болезнь у них протекает в легкой форме. Сейчас в шестимиллионной Дании лишь три десятка человек находятся в палатах интенсивной терапии с диагнозом Covid-19.

В рамках здравого смысла людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется избегать скопления людей, чтобы их не заражать. Масками нужно будет по-прежнему пользоваться в домах престарелых и больницах. По-прежнему будут доступны тесты ПЦР для диагностирования. Будут действовать некоторые ограничения при въезде в страну: те люди, которые не были привиты или не перенесли Covid-19, должны будут пройти тестирование. Особое внимание будет уделено прибывшим из стран с высокой заболеваемостью. Собственно, на этом все меры предосторожности и заканчиваются.

В правительстве Дании не исключают, что к новому осенне-зимнему сезону может понадобиться еще одна, четвертая вакцинация. Это будет зависеть от общей санитарно-эпидемиологической ситуации. А пока премьер-министр Метте Фредериксен поприветствовала страну 1 февраля в фейсбуке: «С добрым утром, полностью свободная Дания!»