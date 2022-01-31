Парламент Казахстана принял еще одно решение по Назарбаеву

На заседании мажилиса в среду депутаты одобрили изменение, внесенное сенатом в проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Согласно изменению, законодательно исключена необходимость согласования с Назарбаевым государственных инициатив.

Теперь законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» осталось подписать президенту Касым-Жомарту Токаеву.

При этом за Назарбаевым по-прежнему сохранено право выступать перед парламентом республики и его палатами, а также на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, и входить в состав Конституционного совета республики.