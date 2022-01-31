Домработница с 15-летним стажем стала замминистра

Избранный в декабре 2021 года президент Чили Габриэль Борич назначил будущих заместителей министров. Как сообщил сам Борич в своем Twitter, одним из них стала домработница с 15-летним стажем.

Лус Видаль Уирикео займет должность замминистра по делам женщин и гендерной справедливости. В ее биографии говорится, что она 15 лет была домработницей в различных семьях в столичном регионе Чили, передает «Росбалт».

Назначение женщины приветствовал также профсоюз домработников, который она ранее возглавляла.