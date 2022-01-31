Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут — рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% — до $89,46 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,31%, до $88,47.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 млн баррелей. Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей по заседанию ОПЕК+. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.